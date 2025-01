Izidi smučarskih skokov v Bischofshofnu

* Izidi, Bischofshofen: 1. Daniel Tschofenig (Avt) 308,6 točke (136/140,5 m) 2. Jan Hörl (Avt) 306,5 (140,5/143) 3. Stefan Kraft (Avt) 303,2 (136/137,5) 4. Johann Andre Forfang (Nor) 301,7 (139,5/139,5) 5. Maximilian Ortner (Avt) 300 (134/137,5) 6. Benjamin Oestvold (Nor) 298,2 (137,5/139) ... 18. Anže Lanišek (Slo) 275,1 (128/128,5) 19. Domen Prevc (Slo) 274,2 (138,5/126,5) 26. Timi Zajc (Slo) 266,5 (136,5/127) ... - brez finala: 39. Žiga Jelar 45. Lovro Kos * Končni vrstni red 73. novoletne turneje: 1. Daniel Tschofenig (Avt) 1194,4 2. Jan Hörl (Avt) 1193 3. Stefan Kraft (Avt) 1190,3 4. Johann Andre Forfang (Nor) 1154,2 5. Gregor Deschwanden (Švi) 1151,9 6. Pius Paschke (Nem) 1134 ... 10. Anže Lanišek (Slo) 1099 21. Domen Prevc (Slo) 901,2 25. Timi Zajc (Slo) 878,4 35. Lovro Kos (Slo) 557,7 36. Žiga Jelar (Slo) 553,6 ... * Skupni vrstni red v svetovnem pokalu (14/29):ž 1. Daniel Tschofenig (Avt) 956 2. Jan Hörl (Avt) 916 3. Pius Paschke (Nem) 848 4. Stefan Kraft (Avt) 759 5. Gregor Deschwanden (Švi) 658 6. Andreas Wellinger (Nem) 468 ... 12. Anže Lanišek (Slo) 331 16. Timi Zajc (Slo) 203 29. Domen Prevc (Slo) 73 44. Lovro Kos (Slo) 20 46. Žak Mogel (Slo) 12 51. Žiga Jelar (Slo) 4 ...