Pregled - svet, 6. 1. (ponedeljek)

DUNAJ - Avstrijski predsednik Alexander Van der Bellen je vodji desničarskih svobodnjakov (FPÖ) Herbertu Kicklu podelil mandat za sestavo vlade. Kot je pojasnil, se je za to odločil po tem, ko je ljudska stranka (ÖVP) izrazila pripravljenost za koalicijska pogajanja z FPÖ, ki se je tako prvič znašla v položaju, ko bi lahko vodila vlado. Med srečanjem predsednika države in Kickla se je pred palačo Hofburg zbralo več sto ljudi, ki so izrazili nasprotovanje premiku države proti skrajni desnici.

OTTAWA - Kanadski premier Justin Trudeau je napovedal odstop s položaja vodje Liberalne stranke in predsednika vlade. Na položaju premierja bo ostal do izvolitve svojega naslednika na čelu stranke. Trudeau je odstop napovedal le nekaj mesecev pred parlamentarnimi volitvami in v času, ko priljubljenost liberalcev upada. 53-letni Trudeau je na oblast prišel leta 2015 in je odtlej liberalce popeljal še do dveh volilnih zmag.

WASHINGTON - Ameriški kongres je formalno potrdil zmago novoizvoljenega predsednika Donalda Trumpa. Postopek v kongresu je v skladu z zakonodajo vodila njegova tekmica, demokratska podpredsednica Kamala Harris, kot novega predsednika pa so ga potrdili natanko štiri leta po tem, ko so njegovi podporniki vdrli v kongres po porazu na volitvah leta 2020. Trump bo 20. januarja prisegel kot novi predsednik in se tako vrnil v Belo hišo. Njegov podpredsednik bo JD Vance.

KIJEV/MOSKVA - Ruske sile so po lastnih navedbah zavzele mesto Kurahove v regiji Doneck, za katerega že več mesecev potekajo siloviti spopadi. Mesto velja za pomembno industrijsko in logistično središče in eno od pomembnejših pridobitev ruskih sil med napredovanjem na vzhodu Ukrajine v zadnjih mesecih. V Kijevu zavzetja mesta še niso potrdili. Ukrajina je medtem v ruski regiji Kursk v nedeljo sprožila novo ofenzivo.

GAZA/NABLUS - Izraelske sile so v nedeljo po navedbah Svetovnega programa za hrano (WFP) s 16 naboji zadele jasno označen humanitarni konvoj te mednarodne organizacije pod okriljem Združenih narodov. Gre za zadnjega v nizu izraelskih napadov na humanitarne misije v palestinski enklavi. V novih izraelskih napadih je bilo medtem ubitih najmanj 24 ljudi. Z zasedenega Zahodnega brega medtem poročajo o treh izraelskih žrtvah napada na avtobus.

LONDON/PARIZ/OSLO - Nedavne izjave milijarderja Elona Muska, v katerih je ta podprl skrajno desnico v Evropi in napadel več evropskih voditeljev, še vedno močno odmevajo. Francoski predsednik Emmanuel Macron je Muska obtožil vmešavanja v volitve, britanski premier Keir Starmer pa je, ne da bi omenil Muska, posvaril pred širjenjem laži in dezinformacij. Kot zaskrbljujoče je Muskove nedavne izjave označil tudi norveški premier Jonas Gahr Store.

SEUL - Južnokorejski preiskovalci so policijo pozvali k aretaciji suspendiranega predsednika Yoon Suk-yeola, potem ko so dosedanji poskusi njegove aretacije spodleteli. Ni jasno, ali bo policija izvršila sodni nalog, izdan zaradi Yoonovega neupoštevanja pozivov na zaslišanje v zvezi z neuspelim poskusom uvedbe vojnega stanja v državi. Ker se izteče veljavnost naloga, so preiskovalci prosili tudi sodišče za njegovo podaljšanje oz. izdajo novega naloga.

SOFIJA - V Bolgariji so v nedeljo neuspešno končali pogajanja o novi vladi, saj po oktobrskih parlamentarnih volitvah koalicija strank Državljani za evropski razvoj Bolgarije (Gerb) in Združenje demokratičnih sil (UDF) ni dosegla dogovora o kandidatu za mandatarja s stranko Demokratična Bolgarija (DB). Bolgarijo zato verjetno čakajo nove predčasne volitve.

VATIKAN - Papež Frančišek je imenoval prvo žensko na čelo enega najvišjih upravnih organov rimske kurije. Kot so sporočili iz tamkajšnjega tiskovnega urada, bo vodenje dikasterija za ustanove posvečenega življenja in družbe apostolskega življenja, ki ureja tudi vprašanja cerkvenih redov, prevzela italijanska redovnica Simona Brambilla.

WASHINGTON - Odhajajoči predsednik ZDA Joe Biden je tik pred povratkom Donalda Trumpa v Belo hišo prepovedal naftna vrtanja ob morski obali na številnih lokacijah. Kot so sporočili iz Washingtona, bodo z ukrepom zaščitili vodne površine na skupaj več kot 250 milijonov hektarih. Trump je medtem že napovedal, da bo prepoved po prevzemu položaja odpravil.

LOS ANGELES - Potekala je podelitev zlatih globusov. Največ glavnih nagrad je v nedeljo prejel film Brutalist, saj je bil razglašen za najboljšo filmsko dramo, Brady Corbet za najboljšega režiserja, Adrien Brody pa za najboljšega igralca. Po številu osvojenih nagrad, skupaj štirih, je sicer prednjačila komedija oziroma glasbeni film Emilia Perez Jacquesa Audiarda.

MAGDEBURG - Število žrtev decembrskega napada na božičnem sejmu je naraslo na šest, je sporočilo za primer pristojno tožilstvo. Za posledicami poškodb, ki jih je utrpela v napadu, je namreč v bolnišnici umrla 52-letnica. Napadalec je 20. decembra z avtomobilom zapeljal v množico ljudi na sejmu, pri čemer je bilo glede na zadnje podatke notranjega ministrstva poleg šestih mrtvih še 299 ljudi ranjenih.

PARIZ - Začelo se je sojenje nekdanjemu francoskemu predsedniku Nicolasu Sarkozyju zaradi obtožb, povezanih z domnevnim nezakonitim financiranjem njegove predsedniške kampanje leta 2007 s sredstvi, ki naj bi jih prejel od nekdanjih libijskih oblasti. Sarkozy, ki je bil predsednik med letoma 2007 in 2012, se je po odhodu s položaja soočil z vrsto pravnih postopkov. Obsojen je bil v dveh drugih primerih, obtožen v še eni zadevi, preiskujejo pa ga še v dveh primerih.

WASHINGTON - ZDA so v nedeljo prizadeli obilne snežne padavine in močan veter. Najhuje je v osrednjem delu države, od koder poročajo o prekinjenih prometnih povezavah. Zaradi neurja je bilo odpovedanih okoli 2200 letov, pri 25.000 pa so zabeležili zamude. Številne ceste so zaprte, šole pa bodo danes zaprte med drugim na območju prestolnice Washington, v Indiani, Kentuckyju in Virginii. Vremenska opozorila so v veljavi za več kot 60 milijonov Američanov.