Vreme: Ponoči bo pretežno oblačno in vetrovno

Ljubljana, 6. januarja - Ponoči bo pretežno oblačno, zlasti v zahodnih in južnih krajih bo občasno rahlo deževalo. Jugozahodni veter bo postopno nekoliko oslabel, ob morju bo zapihal jugo. Jutranje temperature bodo od 5 do 10, ob morju okoli 13, v alpskih dolinah okoli 3 stopinje Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

V torek bo oblačno, dež se bo na zahodu okrepil in popoldne razširil nad vso Slovenijo. Sprva bo še pihal jugozahodni veter, ob morju jugo. Meja sneženja se bo ob močnejših padavinah v severni Sloveniji spustila do okoli 1000 metrov. Najvišje dnevne temperature bodo v severnih krajih okoli 4, drugod od 8 do 11 stopinj Celzija.

Opozorilo: Danes bo predvsem v višjih legah in na severovzhodu zelo vetrovno. Sunki jugozahodnika bodo po nižinah severovzhodne Slovenije presegali hitrost 70 kilometrov na uro.

Obeti: V noči na sredo bodo padavine ponehale, ponekod se bo oblačnost trgala. V sredo čez dan se bo spet pooblačilo, v zahodnih in osrednjih krajih bo znova začelo rahlo deževati. V četrtek bo večinoma oblačno in deževno, le na severovzhodu bo do večera še suho. Znova se bo krepil jugozahodnik, ob morju jugo. Toplo bo.

Vremenska slika: Nad Severnim morjem je globok ciklon, hladna fronta je dosegla zahodno Evropo. Pred njo z okrepljenim jugozahodnikom nad naše kraje doteka vlažen in občutno toplejši zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Ponoči bo v krajih vzhodno in severno od nas občasno nekaj jasnine, drugod bo večinoma oblačno z občasnim rahlim dežjem. V krajih vzhodno od nas bo pihal šibak do zmeren jugozahodnik, v Kvarnerju in ponekod v Istri pa zmeren jugo. V torek bo oblačno, dež se bo od zahoda postopno razširil na vse sosednje pokrajine. Meja sneženja se bo čez dan spustila do nekaterih alpskih dolin. Ob severnem Jadranu bo pihal okrepljen jugo.