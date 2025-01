Snežne razmere v visokogorju

Napihanega snega je več v bližini grebenov, v grapah, ob pregibih pobočja. Tam se lahko ob večji obremenitvi sproži manjši kložast plast, ki lahko povzroči padec. Pod 1800 metri se je snežna odeja ob otoplitvi ojužila, predvsem na strmih travnatih pobočjih so možni manjši plazovi južnega snega.

Snega je v gorah malo. V zadnjih 24 urah je v visokogorju zapadlo nekaj centimetrov snega, nižje pa je rahel sneg prešel v dež. Izrazita je razlika med prisojami in osojami. Strnjena snežna odeja se na prisojah prične nad višino 1800 metri, na osojah ponekod sega do 1000 metrov. Zaradi odjuge se je sedaj sneg predvsem pod 1500 metri ojužil in se tudi tali. Sneg je povsod močno preobražen. Na prisojah je srenec, na osojah pa je sneg osrežen. Snežna površina je zaradi močnega vetra preoblikovana, veliko je klož in zametov. V visokogorju nastaja obilica ivja, ponekod pod 2000 metri je zaradi dežja nastala tudi ledena skorja.

Danes, v ponedeljek, bo oblačno in megleno. Še se bodo pojavljale večinoma rahle do zmerne padavine. Meja sneženja bo med 1500 in 1900 metri. Vztrajal bo močan jugozahodnik. Na območju Julijskih Alp bo nad nadmorsko višino okoli 1800 metri do torka zjutraj zapadlo od 10 do 20 centimetrov snega, drugod okoli 5 centimetrov. Jutri, v torek, se bodo padavine okrepile. Predvsem na območju Julijskih Alp bo obilneje snežilo. Meja sneženja bo sprva nad 1600 metri, popoldne pa se bo začela spuščati. Zvečer lahko sneži vse do alpskih dolin. Sprva bo še pihal zmeren do močan jugozahodnik, ki bo popoldne nekoliko oslabel. Skupno nad 1800 metri se lahko na območju Zahodnih in Južnih Julijcev pričakuje do 50 centimetrov snega, v vzhodnih Julijcih ter Zahodnih Karavankah okoli 30 centimetrov ter okoli 20 centimetrov v Vzhodnih Karavankah in Kamniško-Savinjskih Alpah. V noči na sredo se bo predvsem v visokogorju razjasnilo, nižje bo ostalo nekaj oblačnosti. V sredo čez dan se bo znova oblačilo, vrhovi bodo v megli. Okrepil se bo jugozahodnik, ki bo znova lahko močan. Od sredine dneva naprej se bodo začele pojavljati rahle padavine. Meja sneženja se bo do večera dvignila do nadmorske višine okoli 1600 metrov. V četrtek kaže na oblačno in megleno vreme z obilnimi padavinami, meja sneženja se bo verjetno dvignila do 1800 metrov. Količina padavin je še negotova, a vsaj v visokogorju bo verjetno padlo precej snega. Obenem bo pihal zmeren do močan jugozahodnik.

Snežne razmere se bodo v naslednjih dneh hitro spreminjale. Zlasti nad gozdno mejo se bo nevarnost snežnih plazov zaradi svežega snega in močnega vetra povečala. V torek čez dan bo na območju Julijskih Alp nad 1800 metri ta znatna, tretje stopnje, drugod v visokogorju bo nevarnost zmerna, druge stopnje. Vremenske razmere bodo vse dni neugodne.