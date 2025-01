Vreme: Postopno se bo pooblačilo

Ljubljana, 5. januarja - Danes se bo postopno pooblačilo, nekaj jasnine bo v severni in vzhodni Sloveniji. V zahodnih krajih se bodo začele pojavljati rahle padavine, sprva lahko ponekod rahlo naletava sneg. Čez dan se bo krepil se bo jugozahodnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 2 do 9 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

V ponedeljek bo pretežno oblačno, predvsem v zahodni in južni Sloveniji bo občasno rahlo deževalo. Pihal bo zmeren do močan jugozahodnik. Najnižje jutranje temperature bodo od 0 do 7, v prevetrenih krajih od 7 do 12, najvišje dnevne od 8 do 14, na severozahodu okoli 6 stopinj Celzija.

Opozorilo: V ponedeljek bo predvsem v višjih legah in na severovzhodu zelo vetrovno. Sunki jugozahodnika bodo po nižinah severovzhodne Slovenije presegali hitrost 70 km/h.

Obeti: V torek bo oblačno, padavine se bodo čez dan razširile nad vso Slovenijo. Sprva bo še pihal jugozahodni veter, ob morju jugo. Meja sneženja se bo v severni Sloveniji spustila pod 1000 metrov.

V sredo kaže na večinoma oblačno vreme. Padavine bodo prehodno ponehale, čez dan bo v zahodnih in osrednjih krajih znova začelo rahlo deževati.

Vremenska slika: Nad zahodno Evropo se poglablja ciklonsko območje. Z jugozahodnimi vetrovi k nam doteka dokaj vlažen in postopno bolj topel zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes se bo postopno pooblačilo, ponekod v krajih južno od nas bo občasno rahlo deževalo. Pihal bo jugozahodnik.

V ponedeljek bodo v krajih vzhodno in severno od nas krajša sončna obdobja, drugod bo večinoma oblačno z občasnim dežjem. Vetrovno bo. Predvsem v krajih vzhodno od nas bo pihal okrepljen jugozahodnik, V Kvarnerju in ponekod v Istri zmeren jugo.

Biovreme: Danes in v ponedeljek bo vremensko obremenitev občutilo veliko ljudi. Pojavljala se bo v obliki slabega počutja, povečanega notranjega nemira, razdražljivosti, motenj v spanju, utrujenosti in potrtosti.