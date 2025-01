Deutsche Bahn lani z največjimi zamudami v desetletjih

Berlin, 3. januarja - Težave nemškega železniškega operaterja Deutsche Bahn so se lani nadaljevale. Več kot tretjina potniških vlakov, ki vozijo na dolge razdalje, je imelo lani najmanj šest minut zamude, poroča nemška tiskovna agencija dpa in dodaja, da gre s tega vidika za najslabše leto operaterja v več desetletjih. Boljšo statistiko so imeli regionalni vlaki.