Snežne razmere v visokogorju

Snega je v gorah malo, izrazita je razlika med prisojami in osojami. Strnjena snežna odeja se na prisojah prične nad višino 1800 metrov, na osojah ponekod sega do 1000 metrov. Sneg je povsod močno preobražen. Na prisojah je srenec, ki ponoči zamrzne in se tekom dne zmehča, na osojah pa je sneg osrežen. V zadnji noči je na tako snežno podlago nad 800 metrov padlo do 10 centimetrov, v Južnih Julijskih Alpah do 15 centimetrov novega snega. Med sneženjem je prišlo do obrata vetra, zato so manjši zameti nastali na vseh straneh grebenov.

Danes se v visokogorju od severa jasni. Tam bo dan sončen, v sredogorju na celinski strani alpsko-dinarske pregrade pa bo zaradi prehodne okrepitve severovzhodnika ostalo bolj oblačno in megleno. Zaradi vetra bo danes čez dan občutek mraza nekoliko poudarjen. Danes zvečer se bo severovzhodnik umiril, razjasnilo se bo tudi v sredogorju. Na 1500 metrov bo okoli -5 °C, na 2000 metrov pa okoli -8 °C.

V soboto bo precej jasno. V alpskih dolinah in kotanjah ter na planotah bo zjutraj temperaturna inverzija. Popoldne se bo pojavila visoka koprenasta oblačnost. Temperatura bo ostala podobna kot v petek. V noči na nedeljo se bo krepil jugozahodnik. Primorsko stran alpsko-dinarske pregrade bo ponoči prekrila nizka oblačnost, ki se bo počasi dvigala in v nedeljo dopoldne prekrila večji del države. Visokogorje bo predvidoma ostalo nad to oblačnostjo do nedeljskega večera. Na alpsko-dinarski pregradi se bodo v nedeljo tekom dne pojavile šibke padavine, sprva kot sneg, ob dotoku toplejšega zraka pa se bo meja sneženja v noči na ponedeljek predvidoma dvignila nad 1500 metrov visoko. Do ponedeljka dopoldne lahko v visokogorju zapade do 10 centimetrov, v Južnih in Zahodnih Julijcih do 20 centimetrov novega snega, vendar je napoved količine in oblike padavin še precej negotova.

Snežne razmere se do nedelje zvečer ne bodo bistveno spremenile.