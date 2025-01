Vreme: Zvečer in ponoči se bo od jugozahoda oblačilo

Ljubljana, 1. januarja - Zvečer in ponoči se bo od jugozahoda oblačilo. Krepil se bo jugozahodnik, ki bo nekoliko tanjšal megleni pokrov na severovzhodu Slovenije. Najnižje jutranje temperature bodo v zatišnih legah okoli -6, drugod od -2 do 4, ob morju okoli 6 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

V četrtek bo sprva na vzhodu še delno jasno, drugod bo večinoma oblačno. Ponekod na Notranjskem in Primorskem bo občasno rahlo deževalo. Še bo pihal jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 6 do 11, na severozahodu okoli 3 stopinj Celzija.

Obeti: V noči na petek se bodo padavine okrepile in razširile nad vso Slovenijo. Meja sneženja se bo v petek zjutraj, predvsem ponekod na Dolenjskem, Notranjskem in Kočevskem, spustila do nižin. V petek popoldne in proti večeru bodo padavine postopno ponehale, od severa se bo delno zjasnilo. Na Primorskem bo zapihala šibka do zmerna burja. V soboto bo večinoma sončno. Jutro bo po nekaterih nižinah megleno. Ohladilo se bo.

Vremenska slika: Nad severno Evropo je ciklonsko območje z vremensko fronto, nad večjim delom Sredozemlja pa se še zadržuje območje visokega zračnega tlaka. V višinah z jugozahodnikom k nam priteka dokaj topel in postopno nekoliko bolj vlažen zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Zvečer in ponoči bo pretežno jasno, ob severnem Jadranu in ponekod v krajih zahodno od nas se bo postopno pooblačilo. V Panonski nižini in v notranjosti Hrvaške se bo zadrževala megla. V četrtek bo v krajih vzhodno in severno od nas še delno jasno, drugod bo večinoma oblačno. V Gorskem Kotarju in v hribih Furlanije Julijske krajine bo občasno deževalo.