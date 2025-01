Izidi smučarskih skokov v Oberstdorfu

* Izidi, ženske: 1. Nika Prevc (Slo) 311,9 točke (122,0/134,5 m) 2. Anna Odine Stroem (Nor) 304,5 (129,0/132,0) 3. Eirin Maria Kvandal (Nor) 300,1 (122,5/139,0) 4. Katharina Schmid (Nem) 299,4 (130,5/123,5) 5. Selina Freitag (Nem) 298,4 (130,5/120,0) 6. Ema Klinec (Slo) 297,5 (121,0/129,0) ... - ni se uvrstila v finale: 25. Taja Bodlaj (Slo) 97,8 (96,5) - izpadle v kvalifikacijah: 42. Ajda Košnjek (Slo) 43. Tina Erzar (Slo) 45. Katra Komar (Slo) * turneja dveh večerov, končni verstni red (2): 1. Nika Prevc (Slo) 587,7 točke 2. Eirin Maria Kvandal (Nor) 568,7 3. Katharina Schmid (Nem) 547,8 ... 6. Ema Klinec (Slo) 535,1 ... * Svetovni pokal, skupno (7 od 26): 1. Katharina Schmid (Nem) 555 točk 2. Nika Prevc (Slo) 529 3. Eirin Maria Kvandal (Nor) 306 4. Selina Freitag (Nem) 303 5. Lisa Eder (Avt) 295 6. Anna Odine Stroem (Nor) 272 7. Ema Klinec (Slo) 252 ... 31. Nika Vodan (Slo) 20 33. Taja Bodlaj (Slo) 16 36. Tina Erzar (Slo) 8 ...