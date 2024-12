Izidi smučarskih skokov v Garmisch-Partenkirchnu

* Izidi, ženske: 1. Nika Prevc (Slo) 275,8 točke (134/135,5 m) 2. Eirin Maria Kvandal (Nor) 268,6 (132,5/135) 3. Eva Pinkelnig (Avt) 259,3 (134/137,5) 4. Agnes Reisch (Nem) 249,1 (130,5/126) 5. Katharina Schmid (Nem) 248,4 (127,5/123) 6. Thea Minyan Bjoerseth (Nor) 246,8 (127/130,5) ... 12. Ema Klinec (Slo) 237,6 (123,5/131) ... - obstale v ponedeljkovih kvalifikacijah: Taja Bodlaj, Ajda Košnjek, Tina Erzar, Katra Komar (vse Slo) ... * Svetovni pokal, skupno (6 od 26): 1. Katharina Schmid (Nem) 505 točk 2. Nika Prevc (Slo) 429 3. Lisa Eder (Avt) 266 4. Selina Freitag (Nem) 258 5. Eirin Maria Kvandal (Nor) 246 6. Eva Pinkelnig (Avt) 230 7. Ema Klinec (Slo) 212 ... 31. Nika Vodan (Slo) 20 35. Taja Bodlaj (Slo) 10 36. Tina Erzar (Slo) 8 ...