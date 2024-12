Pregled - svet, 31. 12. (torek)

SEUL - Sodišče je izdalo nalog za pridržanje suspendiranega južnokorejskega predsednika Yoon Suk-yeola, ker se ni udeležil zaslišanj v povezavi z razglasitvijo vojnega stanja v državi v začetku meseca. Nalog velja do ponedeljka, lahko pa preiskovalci zaprosijo za podaljšanje njegove veljavnosti. Ali bo do aretacije dejansko prišlo, je odvisno od več dejavnikov, med drugim bi lahko poskus pridržanja policiji preprečili varnostniki ali protestniki.

WASHINGTON/PEKING - Finančno ministrstvo ZDA je v ponedeljek Kitajsko obtožilo, da stoji za kibernetskim napadom, katerega tarča je bilo v začetku meseca. V okviru napada, ki ga v Washingtonu označujejo za resen incident, je hekerjem uspelo pridobiti dostop do računalniških delovnih postaj zaposlenih in nekaj dokumentov. Kitajska obtožbe zavrača kot neutemeljene.

ŽENEVA - Izraelski napadi na bolnišnice na območju Gaze bi lahko po oceni predstavnikov ZN predstavljali vojne zločine ali zločine proti človečnosti. V poročilu urada ZN za človekove pravice so opozorili, da so napadi zdravstveni sistem v palestinski enklavi pripeljali na rob popolnega zloma. Visoki komisar ZN za človekove pravice Volker Türk pa je pozval k neodvisni in temeljiti preiskavi napadov.

TEL AVIV/GAZA/SANA - Izraelska vojska je v ponedeljek zvečer sporočila, da je sestrelila raketo iz Jemna, potem ko so se v osrednjem delu države oglasile opozorilne sirene. Jemenski hutijevci so danes dejali, da so Izrael ciljali z dvema raketama. V senci teh napadov se razseljeni Palestinci v Gazi spopadajo s poplavami. Po ocenah agencij ZN to zimo v neustreznih bivalnih pogojih v Gazi biva okoli 1,6 milijona ljudi.

TAMPA/SANA - Ameriške sile so izvedle nove napade na cilje v Jemnu, ki jih tamkajšnji uporniški hutijevci uporabljajo za napade na ameriške ladje in trgovska plovila v Rdečem morju in Adenskem zalivu, je sporočilo osrednje poveljstvo ameriške vojske. Dodalo je, da so ameriška letala ob tem nad Rdečim morjem uničila sedem raket in dronov.

MOSKVA/KIJEV - Razbitine ukrajinskega drona so povzročile požar v skladišču nafte v ruski regiji Smolensk, ki meji na Belorusijo, je sporočil tamkajšnji guverner Vasilij Anohin. Nad regijo je sicer zračna obramba po navedbah Moskve ponoči sestrelila deset ukrajinskih dronov. Ruski izstrelki so medtem v ukrajinski regiji Sumi povzročili gmotno škodo.

ŽENEVA - Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) je pet let po izbruhu covida-19 v ponedeljek znova pozvala Kitajsko, kjer se je virus prvič pojavil, naj deli podatke o dogajanju, da bi lahko bolje razumeli začetek pandemije, ki je ohromila svet. Peking je zatrdil, da je brez kakršnihkoli omejitev s svetom že delil vse informacije.

PODGORICA/WASHINGTON - Črna gora je južnokorejskega kripto podjetnika Do Kwona po več kot letu dni trajajočih sodnih procesih izročila ZDA, je sporočila črnogorska policija. Pridržali so ga marca lani. Kwon je osumljen, da je z goljufijami pri poslovanju s kriptovalutami vlagatelje oškodoval za več deset milijard dolarjev.

WASHINGTON - ZDA so uvedle sankcije proti iranskim in ruskim organizacijam zaradi domnevnega vmešavanja v ameriške volitve z namenom razdelitve Američanov. Sankcije so uvedle proti organizaciji CPDC, povezani z iransko revolucionarno gardo, in ruskemu Centru za geopolitično ekspertizo, ki je povezan z rusko obveščevalno službo GRU.

TEHERAN - Iranske oblasti so v ponedeljek potrdile pridržanje italijanske novinarke Cecilie Sale in kot razlog navedle zgolj kršenje zakonov islamske republike. V Italiji medtem ugibajo, da bi bilo lahko njeno prijetje povračilni ukrep za aretacijo iransko-švicarskega poslovneža v Milanu nekaj dni prej. Italijanske oblasti so Mohameda Abedinija Najafabada prijele na podlagi ameriškega naloga za pridržanje.

ZAGREB - Hrvaška policija je v ponedeljek sporočila, da je bil za osumljenca, ki je pred desetimi dnevi v napadu z nožem na osnovni šoli v Zagrebu ubil sedemletnega otroka, tri otroke in učiteljico pa huje ranil, odrejen preiskovalni pripor. Med drugim je osumljen storitve hudega uboja otroka in štirih poskusov hudega uboja.

BERLIN - Milijarder Elon Musk je nemškega predsednika Frank-Walterja Steinmeierja označil za protidemokratičnega tirana, potem ko je ta kritiziral njegove izraze podpore skrajno desni stranki Alternativa za Nemčijo (AfD) pred februarskimi volitvami. Po besedah kanclerja Olafa Scholza bodo o Nemčiji odločali volivci in ne lastniki družbenih omrežij.

BAIRIKI - Številne države so že vstopile v leto 2025. Ob 11. uri po srednjeevropskem času so ga prvi dočakali prebivalci otoka Kiritimati oz. Božičnega otoka, ki je del pacifiške otoške države Kiribati, ki se razteza v več časovnih pasovih. Kmalu zatem so s skokom v novo leto sledili prebivalci Nove Zelandije in Avstralije.

SAN JUAN - Skoraj ves Portoriko je zaradi okvare podzemnega daljnovoda ostal brez elektrike. Po navedbah zasebnega podjetja Luma Energy, ki skrbi za distribucijo elektrike na samoupravnem ameriškem ozemlju v Karibih, bodo okvaro odpravili v dnevu ali dveh.