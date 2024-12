Vreme: Ponoči bo jasno, po nekaterih nižinah bo megla

Danes ponoči bo pretežno jasno, po nekaterih nižinah se bo zadrževala megla. Najnižje jutranje temperature bodo od -7 do -1, na Goriškem in ob morju malo nad 0 stopinj Celzija.

V sredo bo na jugozahodu in v delu osrednje Slovenije zmerno do pretežno oblačno, drugod bo še dokaj sončno, zjutraj in dopoldne bo po nekaterih nižinah megla. Popoldne bo zapihal jugozahodni veter, ki se bo v noči na četrtek še krepil. Najvišje dnevne temperature bodo od 6 do 11, v Zgornjesavski dolini okoli 3 stopinj Celzija.

Obeti: V četrtek bo na vzhodu občasno še delno jasno, drugod bo večinoma oblačno, ponekod na Notranjskem in Primorskem bo občasno rahlo deževalo. Še bo pihal jugozahodni veter. V noči na petek se bodo padavine okrepile in razširile nad vso Slovenijo, meja sneženja se bo v petek zjutraj predvsem ponekod na Dolenjskem, Notranjskem in Kočevskem spustila do nižin. V petek dopoldne bodo padavine povsod ponehale, od severa se bo delno zjasnilo. Na Primorskem bo zapihala burja.

Vremenska slika: Nad večjim delom Evrope še vedno vztraja območje visokega zračnega tlaka. Cikloni z vremenskimi frontami so daleč stran od naših krajev. V višinah se nad našimi kraji še vedno zadržuje zelo topel zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Ponoči bo pretežno jasno. V Panonski nižini in ponekod ob severnem Jadranu se bo zadrževala megla. V sredo bo pretežno jasno, ob severnem Jadranu in ponekod v krajih zahodno od nas se bo postopno pooblačilo.