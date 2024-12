Snežne razmere v visokogorju

Snega v gorah je malo, zato je potrebna dodatna previdnost predvsem na območjih, kjer je severni veter pred dnevi napihal sneg. Takšna območja so zlasti grape, kjer lahko ob večji obremenitvi pride do sprožitve kložastega snežnega plazu. Zaradi prisotnosti toplega zraka na višinah je na prisojnih legah možna sprožitev manjših snežnih plazov mokrega snega. Poleg tega so nekatera območja poledenela, kar povečuje nevarnost zdrsa.

V gorah se nadaljuje sončno in toplo vreme. Temperaturna meja 0 stopinj Celzija je bila danes zjutraj na nadmorski višini približno 2600 metrov. Suh zrak omogoča, da sneg ponoči povsod pomrzne, čez dan pa se na prisojnih legah ojuži in ponekod tudi tali. Višina snežne odeje je zaradi vetrovnega vremena preteklih dni zelo neenakomerna. Na bolj izpostavljenih območjih je sneg povsem spihan, medtem ko je v zatišnih legah napihan, s številnimi zameti. Sonce in veter povzročata, da je sneg skorjast, vetru izpostavljene površine pa so ponekod poledenele.

Danes bo vreme jasno z izrazitim temperaturnim obratom. Pihal bo šibak do zmeren zahodni do jugozahodni veter. Temperatura na višini 1500 metrov bo okoli 5 °C, na 2500 metrih pa okoli 0 °C. V sredo bo še vedno večinoma jasno, vendar se bo v predalpskem svetu zahodne Slovenije že začelo oblačiti, pri čemer bodo nekateri vrhovi v oblakih. Šibak do zmeren zahodni do jugozahodni veter se bo proti popoldnevu okrepil. Temperature bodo nekoliko nižje.

V četrtek se bo nizka oblačnost iznad Primorske razširila nad večji del gora. Jasno vreme bo sprva še na nekaterih območjih visokogorja ter v delu Karavank in Savinjskih Alp, a marsikje bo tudi megleno. Čez dan se bodo pojavile rahle padavine, meja sneženja bo med 1000 in 1500 metri. Pihal bo zmeren do močan jugozahodni veter. Temperatura na 1500 metrih bo okoli -1 °C, na 2500 metrih okoli -4 °C. V noči na petek bo prehodno snežilo, vendar bodo padavine do jutra večinoma ponehale. Petek bo prinesel razjasnitev, sprva bo pihal zmeren severovzhodnik, ki bo čez dan slabel. Izrazito se bo ohladilo, temperatura na 1500 metrih bo okoli -5 °C, na 2500 metrih pa okoli -11 °C.