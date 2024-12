Jernej Kruder opravil najtežji slovenski prosti vzpon v El Capitanu

Ljubljana, 31. decembra - Slovenski športni plezalec Jernej Kruder, nekdaj skupni zmagovalec svetovnega pokala in evropski prvak v balvanskem plezanju, je pustil nov pečat v alpinizmu v eni največjih in najslavnejših sten na svetu, kalifornijskem El Capitanu, so sporočili iz Planinske zveze Slovenije. Kruder je v začetku meseca prosto preplezal 1000-metrsko smer El Corazon.