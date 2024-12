Vreme: Precej jasno

Ljubljana, 31. decembra - Danes bo precej jasno, po nekaterih nižinah se bo večji del dneva zadrževala megla. Najvišje dnevne temperature bodo od 5 do 9, na Goriškem in ob morju do 12 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

V sredo bo na jugozahodu in delu osrednje Slovenije zmerno do pretežno oblačno, drugod bo še dokaj sončno, zjutraj in dopoldne bo po nekaterih kotlinah megla. Ponekod na Primorskem lahko proti večeru rahlo dežuje ali rosi. Zapihal bo jugozahodni veter, ki se bo v noči na četrtek še krepil. Najnižje jutranje temperature bodo -7 do -1, na Goriškem in ob morju malo nad lediščem, najvišje dnevne od 6 do 11, v Zgornjesavski dolini okoli 3 stopinj Celzija.

Obeti: v četrtek se bo povsod pooblačilo, le na severovzhodu bo sprva še delno jasno. Ponekod na Notranjskem in Primorskem bo občasno rahlo deževalo. Še bo pihal jugozahodni veter. V noči na petek se bodo padavine okrepile in razširile nad vso Slovenijo, meja sneženja se bo v petek zjutraj predvsem ponekod na Dolenjskem, Notranjskem in Kočevskem spustila do nižin. V petek dopoldne bodo padavine povsod ponehale, od severa se bo delno zjasnilo. Na Primorskem bo zapihala burja.

Vremenska slika: nad večjim delom Evrope še vedno vztraja območje visokega zračnega tlaka. Cikloni z vremenskimi frontami so daleč stran od naših krajev. V višinah se nad našimi kraji še vedno zadržuje zelo topel zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: danes bo pretežno jasno. Po nižinah bo nekaj jutranje megle, ki se lahko pojavi tudi ob obali severnega Jadrana. V sredo bo pretežno jasno, le ob severnem Jadranu in ponekod v krajih zahodno od nas se bo postopno pooblačilo.

Biovreme: danes bo vpliv vremena na počutje ljudi ugoden, le v kotlinah s hladnim zrakom upoštevajte navodila za ravnanje ob morebitni povečani onesnaženosti zraka. V sredo bo vremenska obremenitev postopno naraščala.