Decembra inflacija na letni ravni 1,9-odstotna

Ljubljana, 30. decembra - Cene življenjskih potrebščin so se decembra na letni ravni zvišale za 1,9 odstotka. K rasti so največ prispevale višje cene hrane in brezalkoholnih pijač. Na mesečni ravni so cene v povprečju upadle za 0,3 odstotka, k čemur so najbolj prispevale pocenitve v skupini rekreacija in kultura, je objavil državni statistični urad.