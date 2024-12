Ameriški mediji: Pri 100 letih umrl nekdanji ameriški predsednik Jimmy Carter

Ljubljana/Washington, 29. decembra - Nekdanji predsednik ZDA in Nobelov nagrajenec za mir Jimmy Carter je umrl danes popoldne na svojem domu v Plainsu v Georgii, star 100 let, po navedbah francoske tiskovne agencije AFP poročajo ameriški mediji. Kot navajajo, je Carter od skromnih začetkov na podeželju Georgie vodil državo med letoma 1977 in 1981.