Izidi superveleslaloma v Bormiu

* Izidi: 1. Fredrik Moeller (Nor) 1:29,22 2. Vincent Kriechmayr (Avt) + 0,20 3. Alexis Monney (Švi) 0,24 4. Stefan Rogentin (Švi) 0,42 5. Marco Odermatt (Švi) 0,45 6. Franjo von Allmen (Švi) 0,64 7. Daniel Hemetsberger (Avt) 0,66 8. Nils Allegre (Fra) 0,74 9. Florian Loriot (Fra) 0,91 10. Stefan Babinsky (Avt) 0,93 ... 33. Martin Čater (Slo) 3,03 - Miha Hrobat je odstopil * Skupno, seštevek, moški (14/38): 1. Marco Odermatt (Švi) 630 točk 2. Henrik Kristoffersen (Nor) 469 3. Atle Lie McGrath (Nor) 382 4. Loic Meillard (Švi) 314 5. Timon Haugan (Nor) 273 6. Lucas Braathen (Bra) 261 7. Aleksander Steen Olsen (Nor) 250 8. Clement Noel (Fra) 240 9. Vincent Kriechmayr (Avt) 219 10. Mattia Casse (Ita) 212 ... 16. Žan Kranjec (Slo) 168 21. Miha Hrobat (Slo) 127 57. Martin Čater (Slo) 52 - superveleslalom: 1. Marco Odermatt (Švi) 205 2. Fredrik Moeller (Nor) 200 3. Vincent Kriechmayr (Avt) 142 4. Mattia Casse (Ita) 139 5. Stefan Rogentin (Švi) 100 ... 36. Miha Hrobat (Slo) 15 47. Martin Čater (Slo) 2