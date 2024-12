Vreme: Danes precej jasno in toplo v višjih legah

Ljubljana, 29. decembra - Danes bo pretežno jasno. Najvišje dnevne temperature bodo od 5 do 9, na Primorskem do 15 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

V ponedeljek se bo nadaljevalo pretežno jasno vreme z izrazitim toplotnim obratom. Po nekaterih nižinah v notranjosti bo lahko zjutraj in dopoldne megleno. Najnižje jutranje temperature bodo od -6 do -1, ob morju malo nad 0, najvišje dnevne od 5 do 10, na Primorskem do 13 stopinj Celzija.

Obeti: V torek se bo na Primorskem oblačnost nekoliko povečala, drugod bo še precej jasno z nekaj jutranje megle po nižinah. Čez dan bo ponekod zapihal jugozahodni veter. V sredo bo v zahodni in osrednji Sloveniji pretežno oblačno, drugod še delno jasno. Pihal bo jugozahodni veter.

Vremenska slika: Nad večjim delom Evrope je obsežno in ustaljeno območje visokega zračnega tlaka. Ob šibkem vetru se nad nami zadržuje dokaj topel in suh zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Precej jasno bo. Zjutraj in deloma dopoldne bo ponekod po kotlinah megla.