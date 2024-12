Pregled - šport, 28. 12. (sobota)

BORMIO - Alexis Monney je presenetil konkurenco in s startno številko 19 slavil krstno zmago med elito na tekmi za svetovni pokal alpskih smučarjev na progi Stelvio. Monney je postal drugi Švicar po Diderju Defagu z zmago na smuku v Bormiu. Slovenec Miha Hrobat je osvojil sedmo mesto, do tretjega mesta ga je ločilo 15 stotink sekunde.

SEMMERING - Italijanka Federica Brignone je kot najhitrejša po prvi vožnji v finalu ubranila prednost ter slavila zmago na veleslalomu za svetovni pokal alpskih smučark na Semmeringu v Avstriji. Točke sta osvojili dve Slovenki. Ana Bucik Jogan s 13. in Neja Dvornik s 16. mestom.

DOBBIACO - Američanka Jessie Diggins in Norvežan Johannes Hoesflot Klaebo sta zmagovalca sprinterske tekme v italijanskem Dobbiacu, uvodne tekme 19. novoletne turneje Tour de Ski za svetovni pokal v smučarskem teku. Slovenci so za uvod v turnejo nastope končali v kvalifikacijah. Eva Urevc in Anja Mandeljcsta zasedli 43. in 55. mesto, Vili Črv in Miha Ličef pa 39. in 77.

OBERSTDORF - S kvalifikacijami se je v Oberstdorfu začela 73. novoletna turneja smučarjev skakalcev. V kvalifikacijah so blesteli avstrijski tekmovalci, ki so zasedli prvih pet mest. S skokom 141,5 metra je bil najboljši Daniel Tschofenig, dve točki in sedem desetink je zaostal Stefan Kraft, katerega skok je bil štiri metre krajši od rojakovega. Slovenci niso bili najbolj razpoloženi, a se je vseh pet uvrstilo na tekmo. Lovro Kos je zasedel 15. mesto, za Tschofenigom je s skokom 131 metrov zaostal 26,3 točke, Anže Lanišek je bil 22., Timi Zajc 23., Domen Prevc 29., Žiga Jelar pa 46. Nedeljska prva serija bo potekala na izpadanje, v drugi bodo Slovenci zagotovo imeli enega predstavnika, saj se bosta Lanišek in Prevc merila med seboj. Kosov tekmec bo Japonec Keichi Sato, Zajčev Ukrajinec Jevhen Murusiak, Jelarjev pa Avstrijec Ortner.

BRUNICO - Hokejisti Olimpije Ljubljane so v tekmi 34. kroga lige ICEHL v gosteh premagali Pustertal po podaljšku s 5:4 (3:1, 0:1, 1:2; 1:0).

LJUBLJANA - Hokejisti Sija Acronija Jesenic so v tekmi alpske lige v gosteh premagali doslej vodilno zasedbo tekmovanja Zell am See s 4:2 (0:0, 2:1, 2:1). Celjani pa so v Kitzbühlu izgubili z 1:7 (1:2, 0:1, 0:4).

BORMIO - Francoski alpski smučar Cyprien Sarrazin je uspešno prestal operacijo po hudem padcu na petkovem uradnem treningu smuka v Bormiu v Italiji. Operativni poseg, s katerim so odstranili hematom in zmanjšali krvavitev v lobanji, je lanski zmagovalec enega najbolj brutalnih smukov dobro prestal. Sarrazin je še v umetni komi na intenzivnem oddelku.

PHOENIX - Košarkarji Dallas Mavericks so sinoči v severnoameriški ligi NBA v gosteh premagali Phoenix Suns z 98:89. Slovenskega zvezdnika Luke Dončića zaradi poškodbe, ki jo je staknil na božični tekmi, ni bilo v kadru teksaške ekipe.