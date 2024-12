Proruski hekerji napadli spletne strani italijanskega zunanjega ministrstva in letališč

Milano/Rim, 28. decembra - Hekerji so danes napadli in začasno onesposobili več deset spletnih strani v Italiji, med drugim italijanskega zunanjega ministrstva in dveh milanskih letališč, je sporočila italijanska agencija za kibernetsko varnost. Odgovornost za napade je prevzela Rusiji naklonjena hekerska skupina Noname057(16).