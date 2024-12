Vreme: Precej jasno

Ljubljana, 28. decembra - Danes bo precej jasno z nekaj koprenaste oblačnosti. Ponekod na Primorskem bo še pihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 4 do 8, na Goriškem in ob morju okoli 14 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

V nedeljo bo pretežno jasno. Zjutraj in deloma dopoldne bo po nižinah osrednje in vzhodne Slovenije marsikje megleno. Najnižje jutranje temperature bodo od -7 do -2, ob morju okoli 2, najvišje dnevne od 5 do 9, na Primorskem do 15 stopinj Celzija.

Obeti: v ponedeljek se bo nadaljevalo precej jasno vreme z izrazitim toplotnim obratom. Po nižinah v notranjosti bo zjutraj in dopoldne megleno. v torek se bo na Primorskem oblačnost nekoliko povečala, drugod bo še precej jasno z nekaj jutranje megle po nižinah. Čez dan bo ponekod zapihal jugozahodni veter.

Vremenska slika: nad večjim delom Evrope je obsežno in ustaljeno območje visokega zračnega tlaka. S šibkimi severovzhodnimi vetrovi doteka k nam suh in v višinah razmeroma topel zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes in v nedeljo bo precej jasno, danes bo občasno na nebu nekaj koprenaste oblačnosti. Zjutraj in deloma dopoldne bo ponekod po kotlinah megla.

Biovreme: danes in v nedeljo bo vpliv vremena na počutje ljudi ugoden.