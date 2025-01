Na Vrhniki v letošnjem letu največ sredstev prometni infrastrukturi

Vrhnika, 2. januarja - Občina Vrhnika je v novo leto vstopila s proračunom, ki predvideva 27,2 milijona evrov prihodkov in 31,6 milijona evrov odhodkov. Največje investicije v letošnjem letu bodo gradnja kanalizacije Blatna Brezovica - Sinja Gorica, športne dvorane na Vrhniki in prizidka k Zdravstvenem domu Vrhnika, so za STA izpostavili na občini.