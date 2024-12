Pri nadzoru izvajalcev tehničnih pregledov ugotovili več nepravilnosti

Ljubljana, 27. decembra - Policisti specializirane enote za nadzor prometa v Generalni policijski upravi so decembra s predstavniki Agencije za varnost prometa (AVP) in inšpektorji inšpektorata za infrastrukturo na območju več občin opravili nadzor nad delom organizacij, ki imajo javno pooblastilo za izvajanje tehničnih pregledov. Ugotovili so več nepravilnosti.