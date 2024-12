Vreme: Jasno

Ljubljana, 26. decembra - Danes bo precej jasno. Burja na Primorskem se bo čez dan prehodno spet okrepila. Najvišje dnevne temperature bodo od 1 do 7, na Primorskem do 11 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

Burja bo ponoči postopno oslabela.

V petek bo sončno. Zjutraj bo po nekaterih kotlinah možna megla. Najnižje jutranje temperature bodo od - 9 do -5, v prevetrenih delih Primorske okoli 5, najvišje dnevne od 4 do 8, na Primorskem do 14 stopinj Celzija.

Opozorilo: Danes popoldne in zvečer bodo sunki burje ponekod na Primorskem lahko presegali hitrost 100 km/h.

Obeti: V soboto in nedeljo se bo nadaljevalo precej jasno vreme. Po kotlinah bo zjutraj in dopoldne verjetno nekaj megle. Na Primorskem bo v soboto še pihala šibka burja. V višjih legah bo precej toplo.

Vremenska slika: Nad večjim delom Evrope je obsežen anticiklon. Vremenske motnje potujejo zgolj po severu Evrope, ciklon pa se zadržuje tudi na Grčijo. K nam od vzhoda še naprej doteka suh in v nižjih plasteh tudi vse toplejši zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes in v petek bo precej jasno. Zjutraj bo v Celovški kotlini, jutri pa tudi drugod, lahko nekaj megle. Veter v notranjosti bo danes ponehal. Ob Jadranu bo danes še pihala burja, ki bo jutri oslabela.

Biovreme: Danes in v petek bo vpliv vremena na počutje ljudi ugoden.