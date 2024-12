Vreme: Na zahodu bo delno jasno, drugod oblačno

Ljubljana, 24. decembra - Zvečer in ponoči bo na zahodu delno jasno, drugod zmerno do pretežno oblačno. Vetrovno bo. Jutri se bo povsod zjasnilo, veter bo postopno slabel, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

Popoldne bo na vzhodu zmerno do pretežno oblačno, drugod bo delno jasno. Pihal bo okrepljen severni veter, na Primorskem se bo zvečer krepila burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 1 do 7, na Primorskem do 10 stopinj Celzija.

Zvečer in ponoči bo na zahodu delno jasno, drugod zmerno do pretežno oblačno. Najnižje jutranje temperature bodo od -5 do 4, v alpskih dolinah do -9 stopinj Celzija.

V sredo bo na vzhodu sprva še nekaj več oblačnosti, čez dan se bo povsod razjasnilo. Popoldne bo veter postopno slabel. Najvišje dnevne temperature bodo od 2 do 8, na Primorskem do 12 stopinj Celzija.

Opozorilo: Do srede zjutraj bo okrepljen severni veter ponekod v severni Sloveniji na izpostavljenih mestih v sunkih presegal hitrosti 80 kilometrov na uro. Burja na Primorskem bo na izpostavljenih mestih zvečer in ponoči v sunkih presegala hitrosti 100 kilometrov na uro.

Obeti: V četrtek bo precej jasno. Burja na Primorskem se bo ponovno okrepila. V petek bo sončno. Na Primorskem bo še pihala šibka burja.

Vremenska slika: Nad večjim delom Evrope se krepi območje visokega zračnega tlaka. Z vetrom severnih smeri doteka k nam suh zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Ponoči bo v krajih južno in vzhodno od nas zmerno do pretežno oblačno, drugod pa delno jasno. Pihal bo okrepljen severnik, v Kvarnerju zmerna do močna burja. V sredo se bo čez dan zjasnilo tudi v krajih vzhodno od nas. Še bo vetrovno.