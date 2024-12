Pregled - šport, 23. 12. (ponedeljek)

Ljubljana, 23. decembra - Pregled športnih dogodkov v Sloveniji in svetu v ponedeljek, 223. decembra.

WASHINGTON - Hokejisti Los Angeles Kings, ki jih kot kapetan vodi slovenski zvezdnik Anže Kopitar, so v severnoameriški ligi NHL ostali praznih rok tudi v Washingtonu, na zadnji tekmi pred prazničnim premorom. Domači Capitals so zmagali s 3:1 in se spet povzpeli na vrh vzhodne konference. Kopitar se ni vpisal med strelce ali podajalce.

LJUBLJANA - Uroš Murn, dosedanji selektor slovenske kolesarske reprezentance na čelu s Tadejem Pogačarjem in Primožem Rogličem, je v pogovoru za Sportal povedal, da mu je krovna zveza podaljšala mandat do Los Angelesa 2028. Glavni cilj prihodnje sezone je svetovno prvenstvo v Ruandi 2025, Murna pa najbolj skrbijo virusi in finančna plat projekta.

PODČETRTEK - Košarkarji Term Olimia so v 12. krogu lige OTP banka premagali ljubljansko Ilirijo s 93:91 (22:31, 41:50, 69:68).

ALTA BADIA - Norvežan Timon Haugan je z veliko prednostjo zmagal na slalomu za svetovni pokal alpskih smučarjev v Alta Badii v Italiji. Edini slovenski slalomist Tijan Marovt je bil na 39. mestu prepočasen za finale.

LJUBLJANA - Najboljši slovenski atletski klub v zadnjih 14 letih Mass Ljubljana z novim imenom stopa v novo obdobje po lanskem obeleženju stoletnice. Na letnem druženju v prestolnici so podelili nagrade najboljšim in povedali, da bo klub od naslednje sezone nosil ime atletsko društvo Žak Ljubljana, kot je bilo že pred dobrima dvema desetletjema.

TIRANA - Začetek kolesarske dirke po Italiji prihodnje leto bo v Albaniji, kjer bodo na sporedu tri etape, so danes na spletni strani zapisali organizatorji preizkušnje. Prihodnji Giro, ki ga je letos dobil slovenski as Tadej Pogačar, ki nastopa v 2025 ni potrdil, se bo začel 9. maja in trajal do 1. junija. Zmagovalec leta 2023 Primož Roglič pa je že najavil, da se bo vnovič spopadel z italijanskim izzivom, preden se bo podal na Tour.

LJUBLJANA - Mednarodna nogometna zveza je danes predstavila začasni regulativni okvir za prestope nogometašev, ki je vezan na sodni poraz v primeru Lassane Diarraja na Sodišču EU. Že čez dober teden se namreč začenja januarski prestopni rok. Pri Fifi izpostavljajo, da se spremembe nanašajo na 17. člen pravilnika, ki ureja status in prestope nogometašev. Kritike na danes predstavljena nova pravila so takoj po objavi prišle s sindikata poklicnih nogometašev Fifpro, kjer pravijo, da so Fifo obvestili o pogojih, pod katerimi se lahko pogajajo o spremembah pravilnika, saj da morajo odražati razsodbo sodišča.