Snežne razmere v visokogorju

Nevarnost snežnih plazov je zmerna, druge stopnje. Predvsem so nevarna pobočja nad gozdno mejo, zlasti grape, kjer je močan severni veter napihal svež sneg. Manjši kložasti plazovi se lahko sprožijo že pod manjšo obremenitvijo. Predvsem v visokogorju so območja poledenela, zato je nevarnost zdrsa. Razmere so zahtevne. Do vključno srede bo pihal močan severnik.

V gorah je od včeraj popoldne snežilo. Največ snega je zapadlo na območju predalpskega hribovja zahodne Slovenije in na Snežniku od 20 do skoraj 50 cm. V naših Alpah je bilo padavin manj, večinoma je zapadlo od 5 do 20 cm snega. Sprva je pihal zmeren do močan jugozahodnik, ki je kasneje obrnil v okrepljen severnik. Snežna odeja je vetrno močno preoblikovana. Severni veter je prenašal sneg in ga odlagal na južna pobočja in gradil klože. Bolj nevarne so zlasti grape in žlebiči, kjer se je sneg nalagal ter strma travnata pobočja, kjer se je sneg slabo sprijel s podlago.

Danes bo sprva še oblačno, vrh oblačnosti bo nad najvišjimi vrhovi. Popoldne se bo oblačnost trgala. Pihal bo zmeren do močan severnik, ki se bo proti večeru krepil in mrzlo bo. Temperatura na 1500 m bo okoli -6, na 2500 m okoli -12 stopinj Celzija. V torek bo delno jasno, več oblačnosti bo na območju Karavank in Kamniško-Savinjskih Alp. Zelo bo vetrovno. Pihal bo močan severnik, ki bo lahko na izpostavljenih mestih dosegal sunke tudi 150 km/h. Temperatura na 1500 m bo okoli -5, na 2500 m okoli -10 stopinj Celzija. V sredo bo pretežno jasno. Veter bo oslabel, a še vedno bo pihal okrepljen severnik. Čez dan se bo nekoliko ogrelo. Temperatura na 1500 m bo okoli 0, na 2500 m -5 stopinj Celzija. Tudi v nadaljevanju tedna kaže na suho vreme. V višinah se bo še ogrelo.

V naslednjih dneh bo na snežno odejo vplival predvsem močan severni veter, ki bo prenašal sneg in gradil zamete, opasti in klože. Na najbolj izpostavljenih legah bo sneg spihalo vse do trde podlage. Vseeno je svežega snega razmeroma malo, zato se nevarnost proženja plazov ne bo povečala in bo ostala zmerna. Izogibati se bo potrebno večjih napihanih območjih, kjer lahko sprožimo manjši kložast plaz. Od srede naprej se bo predvsem na južnih pobočjih sredogorja snežna odeja čez dan ojužila in ponoči pomrznila.