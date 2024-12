Vreme: Pretežno oblačno, pihal bo okrepljen veter severnih smer

Ljubljana, 23. decembra - Popoldne se bo na zahodu začelo jasniti, drugod pa bo še ostalo pretežno oblačno. Pihal bo okrepljen severni do severovzhodni veter, na Primorskem povečini šibka do zmerna burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 0 do 4, na Primorskem do 8 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

V torek bo na zahodu delno jasno, drugod pa zmerno do pretežno oblačno. Krepil se bo severni veter, na Primorskem burja. Jutranje temperature bodo od -4 do 2, v alpski dolinah okoli -7, najvišje dnevne od 1 do 6, na Primorskem do 10 stopinj Celzija.

Opozorilo: v torek čez dan bo okrepljen severnik ponekod v severni Sloveniji na izpostavljenih mestih v sunkih presegal hitrosti 80 km/h, burja na Primorskem pa zvečer 100 km/h.

Obeti: v sredo se bo povsod zjasnilo. Veter bo postopno slabel. V četrtek bo precej jasno. Burja na Primorskem se bo ponovno nekoliko okrepila.

Vremenska slika: ciklon z vremensko fronto se je pomaknil nad Balkan. Z okrepljenim severnikom v višinah k nam priteka prehodno bolj suh in hladnejši zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: popoldne se bo od severozahoda jasnilo, v krajih jugovzhodno od nas pa bodo še občasne rahle padavine. V Kvarnerju bo pihala zmerna do močna burja, v krajih vzhodno in severno od nas pa se bo krepil severnik. V torek bo v krajih južno in vzhodno od nas zmerno do pretežno oblačno, drugod pa delno jasno. Pihal bo okrepljen severnik, v Kvarnerju zmerna do močna burja.

Biovreme: danes se bo vremenska obremenitev počasi slabela, a se bo v noči na torek spet okrepila.