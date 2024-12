Uroš Murn selektor kolesarske reprezentance do Los Angelesa 2028

Ljubljana, 23. decembra - Uroš Murn, dosedanji selektor slovenske kolesarske reprezentance na čelu s Tadejem Pogačarjem in Primožem Rogličem, je v pogovoru za Sportal povedal, da mu je krovna zveza podaljšala mandat do Los Angelesa 2028. Glavni cilj prihodnje sezone je svetovno prvenstvo v Ruandi 2025, Murna pa najbolj skrbijo virusi in finančna plat projekta.