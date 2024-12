Vreme: Snežilo bo

Ljubljana, 22. decembra - Zvečer in ponoči se bodo padavine razširile nad vso Slovenijo. V notranjosti države bo snežilo, le na severovzhodu bo deloma deževalo, deloma snežilo. Več padavin bo v južni polovici Slovenije. Na Primorskem bo prehodno zapihala zmerna burja, ponekod na severu okrepljen severnik, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

V ponedeljek zjutraj bo rahel sneg tudi na jugovzhodu Slovenije ponehal. Od zahoda se bo nekoliko jasnilo, ponekod bo še pihal severnik. Jutranje temperature bodo od okoli ledišča, v alpski dolinah okoli -7, ob morju 4, najvišje dnevne od 0 do 4, na Primorskem okoli 8 stopinj Celzija.

V noči iz nedelje na ponedeljek pričakujemo na Notranjskem in Kočevskem obilno sneženje. Burja bo na prehodu iz Notranjske na Primorsko gradila snežne zamete.

V torek bo zmerno do pretežno oblačno in vetrovno. Več oblačnosti bo na vzhodu. Predvsem v severni in vzhodni Sloveniji bo pihal okrepljen severnik.

V noči na sredo se bo od vzhoda pooblačilo, na Primorskem se bo krepila burja. Predvsem v vzhodni Sloveniji bo možen rahel sneg.