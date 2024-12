Več tisoč ljudi pri Stonehengeu obeležilo zimski solsticij

London, 21. decembra - Več tisoč ljudi se je danes na najkrajši dan leta zbralo pri znamenitem spomeniku Stonehenge v Angliji, kjer so kljub oblakom pričakali sončni vzhod. Zbrani so ploskali in se veselili, ko je Sonce vzšlo nad neolitsko prizorišče, poročajo tuje tiskovne agencije.