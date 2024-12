Snežne razmere v visokogorju

Do četrtka zjutraj je v zadnjih 24 urah v gorah zapadlo do 40 cm novega snega, na območju južnih in zahodnih Julijcev lahko še nekoliko več, okoli 70 cm. Na območju južnih in zahodnih Julijcev nad višino 1800 m je stopnja nevarnosti snežnih plazov znatna, tretje stopnje, drugod pa zmerna, druge stopnje. Glavni nevarnosti sta nov sneg in napihan sneg. Ob severnem vetru nastajajo novi snežni zameti predvsem na prisojnih pobočjih, kjer je že prisotna stara pomrznjena podlaga. Tam je povečana verjetnost proženja kložastih plazov. Razmere v visokogorju so zahtevne.

Ob zadnjem sneženju je bila meja sneženja sprva visoko, med 1600 m in 1800 m. Ob prehodu hladne fronte se je zrak hitro ohlajal. Nov suh sneg je padel na starejšo snežno podlago, ki je je bilo malo in je ponekod poledenela. Močan veter gradi zamete predvsem na južnih straneh pobočij in grebenov. Ob zadnjih snežnih padavinah se je lahko ponekod med padavinami pojavljajo babje pšeno, ki deluje kot potencialna šibka plast.

V nedeljo bo zapihal veter zahodnih in jugozahodnih smer, čez dan bo oblačnost naraščala. Zvečer se bo pričelo pojavljati rahlo sneženje, ki se bo v noči na ponedeljek nekoliko okrepilo, predvsem na jugu države. Količina novega snega bo v gorah predvidoma majhna. V času padavin bo pihal zmeren jugozahodnik, v ponedeljek dopoldne pa bo zapihal okrepljen severnik. Spet bo hladneje.

Na staro snežno odejo je padel novi suhi sneg, ki ga je nato ob izraziti ohladitvi obilno premeščal močan severnik. V odvetrnih legah, predvsem na južni strani grebenov, nastajajo območja napihanega snega. Na prisojnih pobočjih je v visokogorju že prisotna stara poledenela podlaga, s katero se novi oz. napihani sneg ne bo dobro sprijel. Predvsem tam se bo zato povečala verjetnost proženja kložastih plazov, ki ga bo moč sprožiti tudi ob manjši obremenitvi. Vetru izpostavljena mesta bodo ostala spihana, ponekod tudi do stare poledenele podlage, ki za varno gibanje terja uporabo ustrezne zimske opreme.