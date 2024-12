Objavljen razpis za sofinanciranje kinematografske distribucije in art kino programov

Ljubljana, 20. decembra - Ministrstvo za kulturo je danes objavilo redni letni ciljni razpis za sofinanciranje distribucije kakovostnih evropskih, avtorskih in svetovnih kinotečnih filmov v kinematografski mreži in v avdiovizualnih storitvah na zahtevo ter art kino programov za leto 2025. Rok za prijavo je do vključno 20. januarja 2025.