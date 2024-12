Izidi alpskega smučanja v Val Gardeni

* Izidi: 1. Mattia Casse (Ita) 1:28,23 2. Jared Goldberg (ZDA) 1:28,24 +0,01 3. Marco Odermatt (Švi) 1:28,66 +0,43 4. Fredrik Moeller (Nor) 1:28,77 +0,54 5. Cameron Alexander (Kan) 1:28,80 +0,57 Stefan Rogentin (Švi) 1:28,80 +0,57 7. Nils Allegre (Fra) 1:28,86 +0,63 8. Lars Rösti (Švi) 1:28,91 +0,68 9. Blaise Giezendanner (Fra) 1:28,96 +0,73 10. Dominik Paris (Ita) 1:29,00 +0,77 ... 16. Miha Hrobat (Slo) 1:29,59 +1,36 29. Martin Čater (Slo) 1:30,01 +1,78 ... * Seštevek, skupno, moški (po 9 tekmah): 1. Henrik Kristoffersen (Nor) 390 točk 2. Marco Odermatt (Švi) 340 3. Atle Lie McGrath (Nor) 282 4. Lucas Pinheiro Braathen (Bra) 230 5. Loic Meillard (Švi) 219 ... 9. Žan Kranjec (Slo) 132 28. Miha Hrobat (Slo) 75 111. Martin Čater (Slo) 2 - superveleslalom (2): 1. Marco Odermatt (Švi) 160 2. Mattia Casse (Ita) 115 3. Fredrik Moeller (Nor) 100 ... 29. Miha Hrobat (Slo) 15 43. Martin Čater (Slo) 2