Noč kratkih filmov ponovno vabi k odkrivanju kratkometražcev domače in mednarodne produkcije

Velenje/Nova Gorica, 21. decembra - Na zimski solsticij in najkrajši dan v letu bo tudi letos potekala Noč kratkih filmov, posvečena vznemirljivi kratkometražni formi domače in mednarodne produkcije. Animirani, dokumentarni in igrani kratki filmi bodo nocoj na sporedu v 14 dvoranah Art kino mreže po Sloveniji, v Slovenski kinoteki v Ljubljani in v gledališču Miela v Trstu.