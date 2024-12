Za umor matere štirih otrok storilki po priznanju 28 let zapora

Ptuj, 20. decembra - Okrožno sodišče na Ptuju je danes Aleksandro Škamlec obsodilo na 28 let zapora za umor matere štirih otrok iz Markovcev marca letos. V kazen ji bo vštet čas, ki ga je preživela v priporu, tega pa so ji podaljšali do pravnomočnosti sodbe. Tožilka, ki je zahtevala 30 let zapora, bo zoper višino kazni verjetno vložila pritožbo.