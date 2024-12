V Galeriji Škuc in na programu Ars premierno Pogovori v hiši Karlstein Berte Bojetu Boeta

Ljubljana, 23. decembra - V Galeriji Škuc bo drevi premiera zvočne igre Pogovori v hiši Karlstein avtorice Berte Bojetu Boeta z neposrednim prenosom na 3. programu Radia Slovenija - programu Ars. V njej Berta Bojetu Boeta v poetičnih podobah, ki so tu, kot sama pravi, "za slutnjo in ne za gotovost", z mehkobo in sočutjem obravnava intimna in boleča čutenja naše eksistence.