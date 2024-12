Vreme: Oblačno s padavinami, ki bodo slabele in sredi dneva ponehale

Na Primorskem bo pihala zmerna do močna burja, ki bo proti večeru oslabela. Najvišje dnevne temperature bodo od 2 do 7, na Goriškem in ob morju do 10 stopinj Celzija. Ponoči se bo zjasnilo. Veter bo ponehal. V soboto bo pretežno jasno, po nekaterih kotlinah bo možna megla. Najnižje jutranje temperature bodo v alpskih dolinah in na planotah Notranjske okoli -10, drugod od -5 do 2, najvišje dnevne od 0 do 6, na Primorskem do 10 stopinj Celzija.

Opozorilo: Danes dopoldne bodo najmočnejši sunki burje na Primorskem presegali hitrost 100 kilometrov na uro. Ponekod na Gorenjskem bodo sunki severnega vetra lahko dosegali hitrost med 70 in 90 kilometri na uro.

Obeti: V nedeljo bo sprva delno jasno, popoldne pa bo oblačnost naraščala. Zvečer se bodo pričele pojavljati rahle padavine. Po nižinah v notranjosti večinoma kot sneg. V noči na ponedeljek bo v notranjosti države snežilo, le na skrajnem vzhodu bo deloma deževalo, deloma snežilo. V ponedeljek bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo.

Vremenska slika: Nad osrednjim Jadranom je plitev ciklon. Hladna fronta, ki je ponoči prešla naše kraje se pomika preko Balkana proti vzhodu. Za njo se nad našimi kraji prehodno krepi območje visokega zračnega tlaka. Od severa doteka vse bolj suh in hladen zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes bo sprva oblačno s padavinami, zapihal bo okrepljen severovzhodni veter, ob severnem Jadranu močna burja. Ob Jadranu lahko tudi zagrmi. V višjih legah bo tudi snežilo. Popoldne bodo padavine od severa ponehale. Nekoliko hladneje bo. V soboto bo pretežno jasno, burja v Kvarnerju bo ponehala.

Biovreme: Danes zjutraj bo vremenska obremenitev visoka, kazala se bo s povečanim notranjim nemirom in razdražljivostjo. Obremenitev bo nato popuščala. Obremenitev zaradi vremena bo v soboto majhna.