V Varnostnem svetu ZN opozorila o krizi v Sudanu, ZDA napovedale novo pomoč

New York, 20. decembra - Na zasedanju Varnostnega sveta ZN o Sudanu so se v četrtek vrstila opozorila o krizi, ki je zajela v oborožene spopade ujeto državo. ZDA so obljubile še 200 milijonov dolarjev pomoči. Namestnica veleposlanika Ondina Blokar Drobič se je zavzela za jasno in soglasno sporočilo vojskujočim stranem, naj ustavijo sovražnosti in se zavežejo k pogajanjem.