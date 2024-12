Sodišče v Franciji z več deset obsodbami zaradi množičnih posilstev Gisele Pelicot

Avignon, 19. decembra - Sodišče v francoskem Avignonu je danes Dominiqua Pelicota spoznalo za krivega posilstev soproge Gisele Pelicot in ga obsodilo na 20 let zapora. Krivdo je ugotovilo tudi pri 50 soobtoženih, ki so jo omamljeno posiljevali na njunem domu, in jih obsodilo na od tri do 15 let zapora. Pelicot je dejala, da ne obžaluje odločitve za odprto sojenje.