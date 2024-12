Pevka Annie Lennox praznuje 70 let

Ljubljana, 25. decembra - Škotska pevka, tekstopiska in aktivistka Annie Lennox danes praznuje 70. rojstni dan. Znana je predvsem kot pevka glasbenega dua Eurythmics. Danes deluje v aktivističnih akcijah in kot ustanoviteljica dobrodelne organizacije The Circle. V svoji karieri je med drugim prejela osem nagrad brit, štiri grammyje, zlati globus in oskarja.