Na simpoziju društva VTIS o izzivih evropske raziskovalne politike

Ljubljana, 18. decembra - V Slovenskem etnografskem muzeju poteka 9. simpozij slovenskih raziskovalcev v tujini v organizaciji Društva v tujini izobraženih Slovencev VTIS in ministrstva za visoko šolstvo, znanost in inovacije. Na okrogli mizi, ki je že tradicionalen uvodni dogodek simpozija, so razpravljali o prihodnosti in izzivih evropske raziskovalne politike.