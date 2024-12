Med arheološkimi izkopavanji na območju NUK II odkrili bazen in ostanke ogrevalnega sistema

Ljubljana, 18. decembra - Na območju, kjer je predvidena gradnja nove Narodne in univerzitetne knjižnice (NUK II), so predstavili potek arheoloških izkopavanj. V tem delu raziskujejo območje dveh stanovanjskih objektov - insul, kjer so med drugim našli ostanke bazena in sistema talnega ogrevanja. Primerke drobnih najdb so razstavili v Spomeniškovarstvenem centru ZVKDS.