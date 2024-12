Pregled najnovejših napovedi BDP za Slovenijo

Ljubljana, 18. decembra - Banka Slovenije je objavila posodobljene napovedi rasti slovenskega gospodarstva. Tudi analitiki centralne banke so napoved letošnje rasti občutno poslabšali, za naslednje leto pa so najmanj optimistični od institucij, ki objavljajo napovedi. STA objavlja posodobljeno tabelo napovedi domačih in mednarodnih ustanov.