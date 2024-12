V Rusiji prijeli osumljenca za umor vojaškega poveljnika Kirilova

Moskva, 18. decembra - Ruske oblasti so prijele osumljenca za torkov umor poveljnika enote za kemično, biološko in radiološko obrambo Igorja Kirilova, so danes sporočili preiskovalci in dodali, da gre za leta 1995 rojenega Uzbekistanca, ki naj bi deloval v imenu Ukrajine, poročata francoska tiskovna agencija AFP in ruska Tass.