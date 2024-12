Nek v 2025 v študijo morebitnega podaljšanja obratovanja

z izjavami s srečanja vodstva Nek z novinarji v 7., 9. in 10. odstavku

Krško, 17. decembra - Nuklearna elektrarna Krško (Nek) bo v letu 2025 začela izvajati študijo izvedljivosti dodatnega podaljšanja obratovalne dobe, ki je sedaj določena na 60 let, do leta 2043. Kot dobro vzdrževana elektrarna s stalnim izboljševanjem jedrske varnosti je kandidatka za podaljšanje obratovanja nad 60 let, pravijo v družbi.