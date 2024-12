Na hitro prelistano: Novosti na domačem knjižnem trgu

Ljubljana, 21. decembra - Pri založbi ZRC SAZU so v zbirko Kulturni spomin dodali knjigo Užaljeno maščevanje: Spomin na italijanska fašistična taborišča avtorjev Ota Lutharja, Urške Strle in Marte Verginella. Založba Mladinska knjiga je izdala priročnik A to je vse, kar je? Tine Bončina, založba Beletrina pa avtobiografijo Dušana Moravca (1920-2015) Utrinki spomina.