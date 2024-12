Pregled - šport, 17. 12. (ponedeljek)

SAN FRANCISCO - Slovenski košarkarski zvezdnik lige NBA Luka Dončić je s svojimi Dallas Mavericks gostoval v San Franciscu in slavil zmago s 143:133 nad domačimi Golden State Warriors. Dončić je blestel s trojnim dvojčkom s strelskim rekordom sezone. Petindvajsetletnik je k zmagi Dallasa prispeval 45 točk, 13 podaj in 11 skokov za 80. trojni dvojček kariere.

LJUBLJANA - Potem ko se je moral Črnogorec Dragan Adžić 11. novembra posloviti z mesta glavnega trenerja rokometašic Krima Mercatorja, so danes iz kluba sporočili, da so našli novega. Do konca sezone bo krimovke vodil 56-letni španski strokovnjak Ambros Martin, ki velja za enega največjih trenerjev v zgodovini ženskega rokometa, so zapisali pri Krimu. Martin bo ekipo prvič vodil v 9. krogu lige prvakinj 11. januarja proti madžarskemu Ferencvarosu.

LJUBLJANA - Teniška zveza Slovenije (TZS), ki jo od danes naprej namesto Andreja Slaparja vodi Damjan Kralj, je na tradicionalni prireditvi ob koncu tekmovalne sezone izbrala najboljše posameznike 2024. V članski konkurenci sta najvišji priznanji prejela Veronika Erjavec in Bor Artnak.

LJUBLJANA - Strokovni svet vlade za šport je potrdil spremembo pravilnika o registraciji in kategorizaciji športnikov. Podal je tudi pozitivno mnenje k predlogu sklepa o odločitvi mreže javnih športnih objektov in površin za šport v naravi. Državni sekretar Dejan Židan je dejal, da je z določitvijo omenjene mreže prvič v naši zgodovini jasno, ali imajo posamezni objekti nacionalni ali vsaj regijski pomen.

LOZANA - Izvršni odbor Evropske nogometne zveze Uefe se je danes še zadnjič sestal v letu 2024. Na seji v Lozani je sprejel kar nekaj pomembnih odločitev, potrdil je tudi povečanje nagradnega sklada za žensko evropsko prvenstvo 2025, izbral gostitelja zaključka lige narodov ter gostitelja moškega klubskega superpokala. IO Uefe je potrdil, da bo nagradni sklad za žensko EP 2025, ki bo v Švici, znašal 41 milijonov evrov, kar pomeni 156-odstotno povečanje v primerjavi s prejšnjim EP 2022.

LOZANA - Evropska nogometna zveza Uefa je v Lozani izžrebala skupine ženskega evropskega prvenstva 2025, ki bo v Švici. Branilke naslova Angležinje bodo igrale v skupini D skupaj s Francijo, Walesom in Nizozemsko. V skupini A bodo Švica, Norveška, Islandija in Finska, v B Španija, Portugalska, Belgija in Italija, v C pa Nemčija, Poljska, Danska in Švedska.

BUDIMPEŠTA - Leon Marchand in Summer McIntosh, ki sta oba zablestela na olimpijskih igrah v Parizu, sta bila izbrana za plavalca leta 2024, je v nedeljo razglasila Mednarodna plavalna zveza Fina. Razglasitev najboljših leta 2024 je sovpadala s sklepnim dejanjem svetovnega prvenstva v 25-metrskih bazenih v Budimpešti.