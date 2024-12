Ena največjih pevk zlate dobe slovenske popevke Elda Viler praznuje 80 let

Ljubljana, 17. decembra - Svoj 80. rojstni dan praznuje Elda Viler, ki jo je glasbena kolegica Alenka Pinterič v svoji avtobiografiji opisala za slovensko pevko tisočletja. Bila je "zlati glas in eden temeljev slovenske popevke"; za primorsko pevko so se "dobesedno potegovali najboljši skladatelji, pisci besedil in aranžerji", pa so nekoč zapisali pri založbi ZKP.